Жительницу Башкирии убило упавшим рекламным щитом

В Уфе на женщину упал рекламный щит. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Вероятно, причиной трагедии стал ураганный ветер.

Инцидент произошел рядом с домом № 4 по улице Ферина, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы. Очевидцы вызвали скорую, но медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины.

В региональном управлении СКР сообщили о проведении проверки по факту гибели жительницы Уфы. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Накануне МЧС республики предупреждало о сильном ветре с порывами до 15-20 м/с. Пешеходам рекомендовали обходить деревья, столбы и рекламные конструкции. Автомобилистам советовали не парковаться рядом с насаждениями, заборами и рекламными щитами.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 07.04.20

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