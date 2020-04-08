При взрыве газа в Нижегородской области погибли два человека

В Нижегородской области два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме. В МЧС заявили, что в здании больше нельзя жить, а СКР возбудил уголовное дело.

Взрыв прогремел в двухэтажном доме в селе Филинское Вачского района. В результате были разрушены перекрытия и несущие конструкции в стояке между подъездами, повреждены шесть квартир. В момент взрыва в доме находилось 14 человек.

На месте погиб 23-летний мужчина, который пришел в гости к родственникам. Семь жильцов получили различные ранения. Двоим медики скорой оказали помощь на месте, четверых отпустили после оказания им помощи амбулаторно. 26-летний мужчина, которого извлекли из-под завалов, был госпитализирован в тяжелом состоянии, позже он скончался.

Специалисты МЧС обследовали здание и считают, что повреждения критические, проживать в таком доме нельзя. В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 08.04.20

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