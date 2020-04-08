В Ростове полицейский устроил погоню за инвалидом-колясочником

В Ростове-на-Дону мужчина в инвалидной коляске попытался скрыться от инспектора ДПС. В результате нарушителя оштрафовали.

Как сообщили в региональном управлении МВД, инвалид двигался по проезжей части дороги. Таким образом, он нарушил ПДД и создал угрозу своей жизни и здоровью. Увидев сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться, но был остановлен инспектором ДПС.

Видео погони опубликовал очевидец в сообществе в соцсети «ВКонтакте. Ростовчане уже несколько лет наблюдают, как этот гражданин клянчит деньги у водителей.

Полицейские задержали нарушителя, установили его личность и оштрафовали на 500 рублей по ст. 12.29 КРФ об АП «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 08.04.20

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