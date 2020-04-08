В Омской области ветер оставил без электричества более 200 поселков

Ураганный ветер в Омской области стал причиной нарушений электроснабжения. В общей сложности без света остались более 210 населенных пунктов. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Порывы ветра ночью достигали 30 м/с. Шторм валил деревья и различные плохо закрепленные конструкции. Частично повреждена кровля 69 зданий и сооружений. Среди местных жителей пострадавших нет. Однако повреждения получили около 20 автомобилей.

Из-за обрывов линий электропередач без света остались 210 населенных пунктов. К утру аварийные бригады сократили это число до 85. Коммунальщики вместе со спасателями продолжают устранять последствия урагана.

В МЧС подчеркнули, что сегодня также ожидается порывистый ветер. Жителям рекомендуют не оставлять автомобили у заборов, под деревьями и у фонарных столбов, убрать все лишнее с балконов, а также закрыть все окна.

Омск, Зоя Осколкова

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