В Иркутске ищут шестерых пациентов психбольницы, бежавших из неё в ночь на воскресенье

В Иркутске из психиатрической больницы бежали шесть пациентов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СКР по Иркутской области, инцидент произошёл в ночь на воскресенье. Пациенты напали на медсестру, угрожали ей и санитару расправой. По данному факту следственным отделом по Свердловскому району Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности)".

В области введён специальный план-перехват. Беглецов пока не поймали.

Иркутск, Елена Васильева

Иркутск. Другие новости 12.04.20

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