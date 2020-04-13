В Индии вооруженные мечом сикхи отрубили полицейскому кисть

В Индии воины-сикхи вступили в конфликт с полицейскими, результате чего одному сотруднику правопорядка мечом отрубили кисть.

Как сообщает CNN, драка с применением холодного оружия случилась в штате Пенджаб в воскресенье утром. Автомобиль, в котором ехали семь человек, был остановлен на блокпосту возле овощного рынка в районе Патиала. Когда полиция запросила у мужчин действительные пропуска, ведь в штате объявлен карантин по коронавирусу, один пассажиров машины достал меч и отрезал кисть полицейскому. В ходе дальнейшей драки еще шесть сотрудников полиции были ранены. Все пострадавшие были доставлены в ближайшкую больницу, где им была оказана помощь. Кисть левой руки, отрубленную мечом, полицейскому пришили обратно.

После часовой операции в местном гурдваре (сикхский храм) полиция арестовала семерых обвиняемых. Оказалось, что все они воины-сикхи из секты нихангов. Ведется расследование.

Напомним, что в Индии введен национальный карантин до 14 апреля. Пенджаб, однако, был одним из первых штатов в стране, которые продлили меры до конца месяца. Штат сообщил в общей сложности 151 подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 11 смертей.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 13.04.20

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