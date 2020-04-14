Пьяная женщина уснула на улице и была арестована за нарушение самоизоляции

Жительница Нижегородской области не дошла из магазина домой и уснула на улице. В результате женщину оштрафовали и отравили под арест.

50-летняя жительница рабочего поселка Сокольское пошла в магазин за продуктами, купила спиртное и выпила его. Домой женщина не дошла и уснула на улице. В таком виде ее обнаружили сотрудники полиции, передает «Интерфакс».

Нарушительницу оштрафовали на 1 тысячу рублей по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Кроме того, женщине назначили пять суток административного ареста за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Режим самоизоляции действует в России в целях борьбы с распространением коронавируса. По последним данным, общее число инфицированных составляет 21102 человек. Всего с начала эпидемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 170 человек. В то же время общее число выздоровевших составило 1694 человека.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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