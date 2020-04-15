На Кубани задержали адептов сатанинского культа

В Краснодаре задержали последователей международной сатанинской организации. Возбуждено уголовное дело об экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Сотрудниками спецслужбы задержаны граждане, которые считают себя адептами международной сатанинской организации Legion Ave Satan. «Их подозревают в организации и распространении в России и за рубежом литературы с признаками экстремистской направленности», – уточнили в ФСБ.

Сатанистам предъявили обвинение в призывах к экстремизму. Отмечается, что они распространяли свои сообщения в том числе с помощью интернет-ресурсов. Все задержанные находятся под подпиской о невыезде.

В ходе обысков была изъята литература, различные предметы и атрибуты для проведения обрядов. Все это направили на экспертизу.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 15.04.20

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