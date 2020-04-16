В Самаре грабитель взял на дело 10-летнюю девочку

В Самаре мужчина ограбил салон сотовой связи, в помощницы он взял 10-летнюю дочь сожительницы. Преступника удалось найти благодаря листку из школьной тетради, в который он завернул нож.

Житель Самары давно промышлял грабежом и искусно уходил от правоохранителей. В этот раз он наведался в салон сотовой связи. Вместе с ним была дочь сожительницы. Мужчина спрятал нож в школьный рюкзак девочки.

Сначала он попросил школьницу проверить, нет ли в магазине посетителей. Когда ребенок сообщил ему, что в салоне одна продавщица, преступник ворвался в помещение, угрожая женщине ножом, завел ее в подсобку и приставил девочку следить за пленницей.

Грабитель открыл шкафчики с техникой и сложил смартфоны и прочие гаджеты в пакет. По данным полиции, он забрал из кассы 500 рублей, а из сейфа – 5350 рублей. В общем счете злоумышленник похитил 36 смартфонов, 277 сим-карт и десятки аксессуаров на сумму более 285 тысяч рублей.

На месте преступления правоохранители обнаружили страницу из школьной тетради, в которую нападавший заворачивал нож. Сыщики выяснили, в какой школе учится маленькая сообщница грабителя, и вышли на него.

Похищенное имущество было частично изъято и возвращено владельцам. Мужчину обвинили в вовлечении в организованную группу несовершеннолетней для совершения особо тяжкого преступления, а также в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время преступник задержан, а уголовное дело направлено в суд.

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 16.04.20

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