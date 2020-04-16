В Красноярске задержали готовившего нападение на школу подростка

Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске подростка, который планировал нападение на школу с огнестрельным оружием и, предположительно, взрывчаткой. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу», – приводит «Интерфакс» слова сотрудника ЦОС.

По данным силовиков, у задержанного были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства (СВУ), а также средства связи. Кроме того, сотрудники спецслужбы обнаружили личные дневники подростка, в которых имеются записи о планируемом преступлении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 16.04.20

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