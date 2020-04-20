В Канаде произошло массовое убийство

В канадской провинции Новая Шотландия произошло массовые убийство. Жертвами стрелка, одетого в форму канадской конец полиции стали 16 человек. Данные об убитых уточняются возможно, количество их ещё возрастёт. Среди жертв стрельбы числится сотрудница королевской канадской конной полиции, она приехала на вызов и была расстреляна. Ещё один полицейский получил незначительные ранения, сообщает BBC.

Полиция сообщает, что 51-летний Габриэл Уортман открыл в субботу вечером огонь по людям в городе Портапик и в некоторых других населенных пунктах. В одном из домов, где было совершено массовое убийство, случился пожар.

Полиция охотилась за преступником примерно 12 часов, операция закончилась утром в районе Галифакса, преступника застрелили на заправке. Мотивы мужчины пока не известны. Полиция уточняет, что не связывает убийства с терроризмом.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 20.04.20

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