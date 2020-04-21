В Мордовии начальник колонии взял в рабство 200 женщин

Бывшего начальника женской колонии №14 обвиняют в превышении должностных полномочий. Юрий Куприянов заставлял женщин работать, а за неповиновение жестоко наказывал.

По данным следствия, врио начальника ИК-14 Куприянов в ноябре-декабре 2018 года принуждал работать сверхурочно на швейном производстве более 200 осужденных. Некоторые женщины работали по 15 часов в сутки шесть дней в неделю, в том числе ночью.

Тех, кто отказывался от рабского труда, начальник колонии наказывал – запирал в карцер и лишал пищи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Дело направлено в Зубово-Полянский районный суд Мордовии. Потерпевшими признали 210 женщин. Большинство из них продолжает отбывать наказание.

Саранск, Зоя Осколкова

Саранск. Другие новости 21.04.20

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