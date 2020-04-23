В больнице Дагестана медсестер инфекционного отделения лечили в кладовке

В Дербентской городской больнице больных медсестер лечили в помещении для хранения белья. После проверки главврач отстранил от должности заведующую инфекционным отделением.

Видео, на котором шесть медсестер лежат под капельницами в больничной подсобке, появилось в соцсетях. В медучреждении провели проверку и выяснили, что сотрудницы занимались самолечением, сообщили в региональном минздраве «Интерфаксу».

В министерстве уточнили, что медсестры больны ОРВИ. Компьютерная томография не выявила у них признаков вирусной пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса. Больные с Covid-19 находятся в другом отделении больницы.

После проверки заболевших медсестер перевели «в комфортные палаты в здании старого роддома». Женщины чувствуют себя сейчас хорошо, они под наблюдением врачей, подчеркнули в минздраве.

Махачкала, Зоя Осколкова

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