В кузбасском селе пожар уничтожил 18 домов

В Кемеровской области случился крупный пожар в селе Постниково Ижморского района. По предварительной информации, огонь уничтожил десять одноквартирных и восемь двухквартирных домов, сообщили в пресс-службе правительства области. Глава региона Сергей Цивилев прервал рабочую поездку в Яшкинский муниципальный округ и выехал на место ЧП.

«Органы социального обеспечения в ближайшие часы снабдят пострадавших питанием и временным жильем, окажут медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем будет решаться вопрос обеспечения погорельцев постоянным жильем», – заявил Сергей Цивилев.

По оперативным данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, в пожаре никто не пострадал. В тушении было задействовано 10 единиц техники. Также выехали две мобильные группы пожаротушения областного департамента лесного комплекса.

Другой пожар вспыхнул в селе Краснинское Промышленновского района. По оперативным данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, сейчас в селе горят три частных дома, пострадавших нет. С огнем борются специалисты трех отделений пожарной охраны и добровольная пожарная команда.

Причины пожаров выясняются, на местах работают представители надзорных органов. Особый противопожарный режим по распоряжению Правительства Кузбасса установлен в большинстве территорий с 18 апреля, а в Ижморском муниципальном округе – с 20 апреля. Режим будет действовать до 1 июня.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 23.04.20

На Урале инстаграмщик заплатит 30 тысяч за фейковый пост про коронавирус – его сдал друг. / Резкий скачок: на Ямале за сутки выявили почти 100 новых случаев коронавируса. / На Ямале осудили курганца, отправившего на корпоративную почту интимное видео своей возлюбленной. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»