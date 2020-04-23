В Татарстане декан несуществующего факультета стал ректором университета

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета. Его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.

Следователи выяснили, что в течение 13 лет подозреваемый работал в «Инновационно-производственном Технопарке «Идея»». При этом он числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ.

На деле данного деканата не существовало и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. По данным следствия, будущий ректор незаконно получил заработную плату на сумму не менее 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщили в СУ СКР по региону.

Казань, Зоя Осколкова

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