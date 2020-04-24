На Кубани один человек погиб при взрыве газа

В Краснодаре произошел хлопок бытового газа в многоэтажном доме. По предварительным данным, один человек погиб.

Как сообщили в экстренных службах региона, взрыв произошел на четвертом этаже шестиэтажки в переулке Ленинский. Затем возник пожар.

Из здания эвакуировали 35 человек. После ликвидации возгорания, пожарные обнаружили тело. Личность погибшего установлена, им оказался 68-летний мужчина, предположительно, хозяин квартиры, передает Лайф.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники газовой службы, пожарные, а также следственная группа.

Краснодар, Зоя Осколкова

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