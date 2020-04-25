В Бурятии задержан выскопоставленный депутат и экс-лидер местной «Единой России»

В Бурятии задержан вице-спикера Народного Хурала Баир Жамбалов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 января текущего года у села Батурино Прибайкальского района автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий депутату, сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. Подросток не погибла на месте и, если бы ей вовремя была оказана медицинская помощь, возможно, осталась бы жива. Но поскольку водитель бросил ее на дороге, девушка умерла.

Через несколько часов в полицию явился местный бизнесмен и заявил, что ДТП совершил он. Было возбуждено уголовное дело, однако следователи параллельно начали разрабатывать версию причастности к аварии владельца машины.

После этого президиуме генерального совета «Единой России» в Москве лишил Жамбалова должности секретаря регионального отделения партии, а заодно партийного билета.

5 марта Жамбалов написал заявление о сложении полномочий вице-спикера Народного Хурала по собственному желанию, но через месяц передумал и отозвал заявление.

Между тем, следователи сумели собрать доказательства того, что в момент столкновения с девушкой за рулем находился именно Жамбалов.

Уголовное дело в отношении предпринимателя, пытавшегося взять вину на себя, прекращено. Но если он и дальше будет давать ложные показания по уголовному делу (теперь уже в статусе свидетеля), то будет снова привлечен к уголовной ответственности: за преступление против правосудия.

Между тем, в ближайшие дни Народный Хурал рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Жамбалова как вице-спикера.

Улан-Удэ, Игорь Юров

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