Руководитель красноярского госпиталя, перепрофилируемого для приема коронавирусных больных, выпала из окна своего кабинета

ВРИО главврача красноярского госпиталя ветеранов войн выпала из окна своего кабинета, расположенного на 5-м этаже больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло днем 25 апреля. Женщину доставили в больницу скорой помощи, где сделали срочную операцию. Сейчас она находится в реанимации.

«ТВК Красноярск» со ссылкой на несколько источников сообщают, что руководитель больницы упала прямо во время селекторного совещания с главой министерства здравоохранения Красноярского края Борисом Немиком: один из корпусов госпиталя намерены перепрофилировать на прием больных коронавирусом. По планам, там должны развернуть до 80 коек.

ВРИО главврача, по данным местных СМИ, против перепрофилирования, якобы, из-за неподготовленности персонала и нехватки средств защиты.

Однако в краевом минздраве эту информацию опровергают, утверждая, что селектора в этот момент не было, а персонал госпиталя готов к приему больных коронавирусом, а запас необходимых средств защиты и медикаментов сформирован в полном объеме.

Красноярск, Игорь Юров

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