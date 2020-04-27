Шесть жителей Сибири погибли от отравления неизвестной жидкостью

В Новосибирской области семь человек попали в больницу с отравлением неизвестной жидкостью. Шесть пострадавших скончались. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Черепановском районе. «Шесть человек погибло, один человек в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Жидкость, которая стала причиной гибели шестерых человек, отправили на экспертизу.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 27.04.20

В Курганской области объявили высокую пожарную опасность. / Ночью на Урале горел жилой дом. Жильцы эвакуированы, один из них пострадал. / Жителям подконтрольного Киеву Донбасса раздали отравленную натовскую тушёнку. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»