На дачном участке в Красноярске нашли артиллерийские снаряды

На дачном участке в Красноярском крае сотрудники Росгвардии нашли восемь артиллерийских снарядов. Боеприпасы вывезли и уничтожили.

Как сообщили в Управления Росгвардии по региону, об обнаружении предмета, похожего на снаряд, при проведении земляных работ сообщил местный житель. На место незамедлительно прибыли специалисты ОМОН.

Группа разминирования нашла еще семь артиллерийских снарядов различного калибра со следами глубокой коррозии. Специалисты вывезли боеприпасы за пределы города и уничтожили в установленном порядке.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 27.04.20

Пламенный «привет»: в Подмосковье мужчина сжег пять иномарок из-за спора о парковке. / Шесть жителей Сибири погибли от отравления неизвестной жидкостью. / В Курганской области объявили высокую пожарную опасность. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»