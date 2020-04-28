Возбуждено дело после избиения полицейскими жителя закрытого на карантин города на Алтае

Следственные органы в Алтайском крае возбудили уголовное дело после избиения сотрудниками полиции жителя закрытого на карантин города Змеиногорска. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По итогам проведенной проверки возбуждено дело по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением специальных средств).

Ранее в местных СМИ было опубликовано видео, на котором правоохранители избивают жителя Змеиногорска.

По предварительным данным следствия, вечером 24 апреля сотрудники полиции причинили телесные повреждения 44-летнему местному жителю. Инцидент произошел неподалеку от пивного магазина. Пользователи соцсетей предположили, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.

Карантин в Змеиногорском районе Алтайского края был введен 24 апреля из-за выявленного очага коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике. Власти закрыли границы района и запретили жителям покидать дома без необходимости.

В Алтайском крае, по последним официальным данным, зафиксировано 310 случае инфицирования коронавирусом.

Барнаул, Наталья Петрова

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