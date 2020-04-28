В Волгограде бывший военный мог подорваться на своей же гранате

В Волгограде в машине пенсионера взорвалась граната. 69-летний мужчина госпитализирован с различными травмами. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел накануне. СКР опубликовал видео последствий взрыва. В пресс-службе ведомства пояснили, что в машине взорвался неустановленный боеприпас.

«Пострадавший в тяжелом состоянии незамедлительно был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где ему проведена операция по извлечению осколков», – уточнили следователи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В гараже пенсионера, который является отставным полковником, правоохранители обнаружили патроны различного калибра. Не исключается, что сдетонировавший боеприпас принадлежал пострадавшему.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 28.04.20

На предпринимателя, раздававшего продукты многодетным, пожаловались в прокуратуру и Роспотребнадзор. / В Алтайском крае нашли мертвыми пропавших в январе подростков. / В аллее у Зеленой Рощи завелся онанист-эксгибиционист. Делом занялась полиция. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»