На 58-м году ушел из жизни глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким…», – написал он в своем Instagram. Причину смерти градоначальника глава региона не назвал.

Буквально вчера, 29 апреля Джатдоев опубликовал в Instsgram сообщение о первой в Ставрополе смерти пациента от коронавирусной инфекции нового типа.

По данным источника «Интерфакса», вероятной причиной смерти мэра мог стать оторвавшийся тромб. По его словам, 57-летний Джатдоев страдал сердечно-сосудистым заболеванием, которое протекало без ухудшений, а его смерть была внезапной.

Джатдоев возглавлял Ставрополь с октября 2016 года, а ранее руководил Ленинским районом, был первым заместителем и главой администрации города.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 30.04.20

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