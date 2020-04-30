Саратовские власти закупили нестерильные маски по 425 рублей за штуку

Власти Саратовской области закупили 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил прокуратуру проверить законность проведенного аукциона.

Подведомственное саратовскому минздраву учреждение «Саратовский аптечный склад» купило у «Сигмафарм» 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок и очков на общую сумму 43,36 млн рублей. Согласно условиям конкурса, фирма должна была поставить 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей.

«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей», – говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Отмечается, что закупка была частично профинансирована за счет областного бюджета. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, а также обоснованности стоимости купленных защитных средств.

Саратов, Зоя Осколкова

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