В Ионическом море на учениях НАТО разбился канадский вертолет

Пять канадских военных пропали без вести в результате крушения на учениях НАТО вертолета канадского флота. Воздушное судно разбилось ещё в среду в Ионическом море. Сегодня спасательная операция была переквалифицирована в поисковую.

Вертолет Sikorsky CH-148 «Циклон» разбился в районе острова Кефалония. Тело одного из шести членов экипажа найдено. Остальные – пока нет. Причины катастрофа выясняются.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая с речью по поводу произошедшего, заявил следующее: «Я присоединяюсь ко всем канадцам в трауре по поводу гибели шести членов Вооруженных сил Канады». Также Трюдо назвал экипаж разбившегося вертолета национальными героями, сообщает ВВС.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 02.05.20

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