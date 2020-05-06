Из красноярской больницы сбежал осужденный за убийство

Осужденный за убийство и разбой сбежал из больницы в городе Ачинске. Об этом сообщили в управлении ФСИН по Красноярскому краю.

Мужчина был приговорен к 20 годам колонии за убийство, разбой и умышленное уничтожение чужого имущества. Большую часть срока он пробыл в местах лишения свободы, оставшиеся пять лет и три месяца ему заменили на принудительные работы.

В Ачинской межрайонной больнице №1 осужденный проходил лечение. По словам медиков, мужчина самовольно ушел поздно ночью. На звонки на сотовый он не отвечает. Во ФСИН уточнили, что осужденным к принудительным работам не запрещено пользоваться мобильными телефонами.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 06.05.20

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