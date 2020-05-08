В Сибири после пожара на лесной заимке обнаружили убитых егерей

В Томской области неизвестные сожгли базу отдыха. После тушения пожара были обнаружены тела двух работников с огнестрельными ранениями. На место выехала следственная группа.

О трагедии на Хардиковой заимке рассказал Юрий Хардиков на своей странице в Facebook. «Сожгли все полностью. Все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли. Само сгореть не могло. Два егеря пропали. Хорошо если остались живы», – написал владелец турбазы.

Позже он сообщил об обнаружении двух тел. «Пока плохие новости. Оба застрелены из ружья. Тела сброшены в воду, – написал Хардиков в следующем посте. – После пожара на туристической базе Хардикова заимка обнаружены два трупа рабочих заимки. Имеются телесные повреждения».

По его словам, на место скоро прибудут следователи. Хардиков считает, егеря и его товарища могли убить браконьеры, которые ставили сети неподалеку от заимки.

Томск, Зоя Осколкова

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