Крупный пожар в Удмуртии: МЧС направило воздушную технику

К ликвидации крупного пожара в Удмуртии около села Пугачево Малопургинского района, где накануне произошло возгорание на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения, привлечена воздушная техника.

«В связи с тем, что тушение наземными группировками на данный момент не представляется возможным, для тушения используется два вертолета МИ-8 и ИЛ-76», – сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что благодаря работе вертолетов МИ-8 МЧС России удалось не допустить распространение огня и площадь пожара в настоящее время составляет 15 га. На данный момент открытых очагов горения нет, ведется проливка действующих термоточек.

В то же время для обеспечения безопасности жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости, проведена их эвакуация, часть уехали к родственникам, часть размещены в пунктах временного размещения в селе Малая Пурга.

К ликвидации пожара привлечены силы и средства РСЧС в количестве 354 человек и 96 единиц техники, в том числе от МЧС России 159 человек и 29 единиц техники.

Ижевск, Светлана Антонова

Ижевск. Другие новости 10.05.20

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