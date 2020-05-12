Самолет «Почты России» вернулся в Красноярск из-за проблем с шасси

Борт «Почты России» был вынужден вернуться в аэропорт вылета и совершить экстренную посадку из-за проблем с шасси. Об этом РИА «Новости» сообщили в воздушной гавани Красноярска.

Самолет Ту-204-100С вылетел в 8:17 (4:17 мск) из Красноярска в Норильск. В воздухе пилоты заметили неисправность и приняли решение вернуться. Отмечается, что на борту находился только экипаж и почтовый груз.

Лайнер два часа кружил над городом, вырабатывая топливо, а затем благополучно приземлился.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 12.05.20

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