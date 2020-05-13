Саратовская чиновница лишилась должности за слова о «скулящих» рожающих

И.о. руководителя муниципального «Центра молодежных инициатив» Лидию Бузовчук уволили из администрации Энгельсского района Саратовской области из-за высказывания в соцсетях. Чиновница написала комментарий о помощи от государства семьям с детьми.

Пост Бузовчук обнаружили в ходе мониторинга СМИ и соцсетей, сообщили в пресс-службе районной администрации. 11 мая она написала во «ВКонтакте» под псевдонимом Лидия Прозорова: «Раньше денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то не скулили. А сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется. Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!».

Кроме того, чиновница вступила в перепалку с пользователями, которым не понравились ее слова. В ходе проверки было установлено, что сообщение Бузовчук не соответствуют общепринятым нормам этики и морали. 12 мая женщину уволили.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что пособие по уходу за детьми увеличивается вдвое – до 6750 рублей, а с 1 июня будет осуществлена разовая выплата 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 16 лет. Эти меры были приняты в целях поддержки семей с детьми в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 13.05.20

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