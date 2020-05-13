В Уфе сотрудница приюта унижала детей на камеру и выкладывала видео в соцсети

В социальном приюте в Уфе одна из сотрудниц выкладывала в соцсети ролики, в которых унижала детей и провоцировала их на драки. Проверку проводят полиция, прокуратура и следователи.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда Башкирии, женщина устроилась на работу в приют в январе 2020 года. За четыре года до этого она получила среднее профессиональное образование. При этом ранее в детских учреждениях не работала, это первое место работы, указанное в ее трудовой книжке. 4 мая сотрудница приступила к двухнедельной смене. Дело в том, что все приюты республике работают в режиме автономной деятельности (изоляции).

Женщина выкладывала видео в соцсети, на которых унижала воспитанников, используя нецензурную лексику. В одном из сторис воспитатель просит девочку ударить мальчика по лицу, другое видео подписано – «Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастит проституткой» (орфография сохранена). В нем девушка обращается к ребенку: «Сейчас я тебя снимаю, в будущем тебя будут снимать».

Проверку по данному факту проводят МВД, СКР и прокуратура. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям специалиста по социальной работе, записавшей оскорбляющий детей видеоролик, а также должностных лиц учреждения, в том числе по факту жестокого обращения с воспитанниками и ненадлежащего воспитания», – сообщили в прокуратуре Башкирии.

В настоящее время женщину отстранили от работы. С детьми из приюта работают психологи. Медики установят, насколько сильны психологические травмы подростков от действий сотрудницы.

Уфа, Зоя Осколкова

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