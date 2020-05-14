В Томской области силовики ликвидировали цех по производству оружия

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции ликвидировали в Томской области подпольное производство огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. В ходе обысков силовики обнаружили и изъяли пистолеты «ТТ», «ПМ», револьвер «Наган», автомат «АКМ», «СКС», а также боеприпасы к ним. Эксперты признали оружие боевым.

Владельцы мастерской сознались в преступлении. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору» (ч.2 ст.222 УК РФ), сообщает «Интерфакс».

Силовики выясняют, занимались ли задержанные незаконной продажей оружия и боеприпасов.

Отметим, что злоумышленникам, в случае признания их вины в суде, грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. рублей или без такового.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 14.05.20

В Курганской области легковушка попала под поезд. / В Зауралье из-за Covid-19 трижды отменялся громкий судебный процесс над vip-браконьерами. / Количество ДТП с нетрезвыми водителями достигло 13%. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»