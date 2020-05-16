В Индии в крупном ДТП погибло больше 20 человек

24 рабочих-мигранта погибли в ДТП в Индии. Десятки человек получили ранения. Грузовик, в котором они ехали, столкнулся с другой машиной. Как сообщает CNN, трагедия произошла утром в субботу в районе Аурайя, в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Ведётся расследование. По предварительным данным, мигранты пытались вернуться домой, обойдя действующий в Индии карантин в связи с коронавирусом.

«ДТП в Аурайе в штате Уттар-Прадеш – большая трагедия. Правительство окажет пострадавшим и из семьям необходимую помощь, – сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. – Я выражаю свои соболезнования семьям погибших в результате этой аварии, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 16.05.20

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