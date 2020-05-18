В Сибири осужденный угнал машину начальника колонии

Из исправительной колонии №7 в Иркутской области сбежал заключенный. Он уехал на автомобиле начальника пенитенциарного учреждения.

Осужденный наводил порядок в гараже, когда туда приехал начальник колонии на служебном автомобиле ГАЗ. Водитель оставил ключи в замке зажигания, чем воспользовался осужденный.

Пропажу заметили только час спустя. Беглеца объявили в розыск, пишет Лайф со ссылкой на источник.

Отмечается, что сбежавший мужчина был осужден за угон автомобилей и хищение ценностей и должен был выйти на свободу весной следующего года.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 18.05.20

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