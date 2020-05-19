На Индию и Бангладеш идет сильнейший шторм

Миллионы людей в Индии и Бангладеше могут пострадать из-за надвигающегося суперциклона. Уже сегодня он придет и вызовет разрушительные ветра и проливные дожди, сообщает CNN.

Суперциклон Амфан стал самым сильным штормом, когда-либо зарегистрированным в Бенгальском заливе – он начался в понедельник вечером, после усиления скорости ветра до 270 километров в час (165 миль в час), согласно данным Объединенного центра по предупреждению тайфунов США.

С тех пор Амфан немного ослаб, но шторм все еще эквивалентен сильному атлантическому урагану категории 4 или супер-тайфуну. История наблюдений за стихией говорит о том, что это второй суперциклон, поразивший Бенгальский залив. Во время последнего суперциклона, который случился в 1999 году, пострадали почти 15 000 деревень, погибло почти 10 тысяч человек.

Суперциклон должен дойти до границы Индии и Бангладеш в среду вечером.

В территориях, которые пострадают особенно сильно, уже началась эвакуация. Она осложняется карантином, объявленным в Индии в связи с коронавирусом.

Так, в штате Западная Бенгалия есть места в убежищах от циклонов для 500 000 человек, но сейчас из-за социального дистанцирования поместить туда можно только 200 000 человек.

Индийский метеорологический департамент предупредил рыбаков о том, чтобы они оставались на берегу и не выходили в море в течение следующих 24 часов.

Премьер Индии Нарендра Моди написал в своем официальном аккаунте в Твиттере, что страна готова к чрезвычайной ситуации. «Я молюсь за безопасность каждого и заверяю, что мы окажем всю возможную поддержку людям», – отметил он.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 19.05.20

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