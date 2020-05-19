Жительница Иркутской области пятый год пытается наказать полицейских за пытки

Многодетная мать из города Усолье-Сибирского подверглась пыткам в полицейском отделении в 2016 году. С тех пор женщина безуспешно пытается наказать виновных. Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Марину Рузаеву вызвали на допрос по делу об убийстве местного жителя. Как выяснилось позже, женщина не имела отношения к этому преступлению. По словам Рузаевой, в отделении полиции ее «пристегнули наручниками к скамье, надели на голову пакет, били и пытали электрошокером».

Сразу после того, как женщину отпустили, она сняла побои и написала заявление в СК. Однако с тех пор прошло четыре года, но расследование с мертвой точки не сдвинулось – его несколько раз прекращали и возобновляли, передавая материалы от одного следователя к другому, пишет РИА «Новости».

Когда об этой истории сообщили СМИ, ей заинтересовался центральный аппарат Следственного комитета. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклада о ходе расследования уголовного дела о применении насилия сотрудниками полиции в отношении жительницы города Усолье-Сибирского Иркутской области (статья 286 УК РФ – превышение должностных полномочий)", – сообщили в пресс-службе СКР.

Глава ведомства поручил предоставить исчерпывающую информацию о мерах по установлению обстоятельств преступления и об обвиняемых.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 19.05.20

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