В аварийном жилом доме под Саратовом обрушилась лестница, есть пострадавший

Один человек пострадал при обрушении лестницы в четырехэтажном жилом доме в городе Энгельсе Саратовской области.

По информации регионального управления МЧС, инцидент произошел около 8:25 по адресу: Летный городок, 35. В одном из подъездов рухнули два лестничных марша между вторым и третьим, третьим и четвертым этажом.

На данный момент известно о пострадавшей женщине. Ее извлекли из-под завалов. Пострадавшую в сознании передали сотрудникам «неотложки».

В ведомстве заявили, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Жителей подъезда эвакуировали с помощью автолестницы. Жильцов соседних подъездов вывели по лестничным маршам.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Начальник областной службы спасения Юрий Юрин уточнил, что дом аварийный, сообщает местное издание «Взгляд-инфо». По его словам, ранее спасатели приезжали на вызов в этот жилой дом – «стенка отходила».

Саратов, Наталья Петрова

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