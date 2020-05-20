Застрелившего соседей мужчину освободили из зала суда

Жителя Анапы приговорили к исправительным работам за убийство двух мужчин, проживавших по соседству. Присяжные решили, что обвиняемый лишь превысил пределы самообороны.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. 53-летний житель Анапы сделал замечание соседям, которые, по его мнению, слишком громко слушали музыку. Отец и сын пришли к мужчине во двор с молотком, где он их застрелил.

В марте суд присяжных заседателей переквалифицировал статью обвинения на ч. 1 ст. 108 УК РФ «Убийство при превышении пределов необходимой обороны», что относится к преступлениям небольшой тяжести и признал его виновным по этой статье, сообщает Краснодарский краевой суд.

В результате суд приговорил мужчину к двум годам дням исправительных работ. Так как один день в СИЗО приравнивается к трем дням исправительных работ, наказание считается отбытым. Осужденный был освобожден в зале суда.

Краснодар, Зоя Осколкова

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