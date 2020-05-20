В Татарстане мать задушила сына и покончила с собой

В городе Альметьевске Татарстана обнаружили тело восьмилетнего мальчика и его матери. Предположительно, женщина убила сына и покончила с собой.

Как сообщили в региональном управлении СКР, трупы обнаружил отец ребенка, когда пришел домой. Отмечается, что квартира была заперта изнутри. На месте происшествия нашли записку, написанную погибшей.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 20.05.20

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