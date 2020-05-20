Суд приговорил человека к смертной казни через видеозвонок в Zoom

В Сингапуре мужчину приговорили к смертной казни по видеоконференции в Zoom. Заседание суда прошло онлайн, потому как страна остается на карантине после резкого увеличения числа случаев Covid-19.

Как сообщает BBC, 37-летний обвиняемый получил приговор в пятницу – его обвиняли в наркоторговле, что является одним из самых тяжёлых преступлений в Сингапуре.

Правозащитные организации утверждают, что применение смертной казни в то время, когда мир охвачен пандемией, является отвратительным фактом.

Подавляющее большинство судебных слушаний в Сингапуре было отложено, по крайней мере, до 1 июня, когда текущий период карантина должен был закончиться.

Однако дела, которые были признаны существенными, рассматриваются в удаленном режиме.

«В целях безопасности всех участников процесса заседание проводилось по видеоконференции», – сказал Reuters представитель Верховного суда Сингапура.

Защита приговоренного к казни уже сообщила о том, что будет подавать апелляцию.

В Сингапуре действует политика абсолютной нетерпимости к наркотикам. В 2013 году было казнено 18 человек – самый высокий показатель за последние два десятилетия, по данным Amnesty International.

Из этих 18 человек 11 были обвинены в преступлениях, связанных с наркотиками.

Сингапур, Елена Васильева

Сингапур. Другие новости 20.05.20

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