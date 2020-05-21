Бывший инкассатор в маске старика грабил банкоматы в Пензе

В Пензе полиция вычислила преступника, который украл из двух банкоматов 20 млн рублей. Злоумышленник ранее работал инкассатором и знал, как можно быстро вскрыть терминал с деньгами.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, мужчина ограбил банкоматы в торговом центре в начале апреля. На записях с камер наблюдения видно, что к банкоматам подходит седой пожилой человек в форме инкассатора. «При помощи специального ключа он извлек кассеты с деньгами и спокойно ушел», – отметили в полиции.

Когда правоохранители вычислили личность подозреваемого, оказалось, что выглядит он совершенно иначе. В ходе обысков у него нашли форму и аксессуары инкассатора, маску пожилого мужчины и специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Деньги преступник спрятал в тайнике.

Ранее мужчина занимался техническим обслуживанием платежных терминалов и банкоматов, хорошо знал их устройство и заранее подготовился к преступлению. В настоящее время его проверяют на причастность к похожим кражам.

Пенза, Зоя Осколкова

Пенза. Другие новости 21.05.20

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