В Кабардино-Балкарии пациент с коронавирусом выпал из окна и погиб

В Кабардино-Балкарии погиб пациент одной из больниц. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Мужчина 1945 года рождения проходил лечение в госпитале особо опасных инфекций №2, где получают медпомощь зараженные коронавирусом.

По словам врачей, он шел на поправку, пациента хотели выписать 25 мая. Больной выпал из окна четвертого этажа и от полученных травм скончался.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Нальчик, Зоя Осколкова

Нальчик. Другие новости 21.05.20

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