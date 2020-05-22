Под Новосибирском пожарные стригли газон ножницами

В Сети появилось видео, на котором сотрудники отделения пожарной части в Новосибирской области стригут газон ножницами. Проводится служебная проверка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, за каждым караулом в составе части закреплен участок территории, на котором надо наводить порядок. Однако работники не захотели воспользоваться предоставленной им ручной косой, передает «Интерфакс».

«Они сняли видео, на котором делали вид, что косят траву ножницами. Когда видео закончилось, больше они ничего не стригли. Это определенный демарш», – отметил представитель управления.

Отмечается, что другие караулы без каких-либо проблем воспользовались косой. В отношении начальника пожарной части проводится служебная проверка.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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