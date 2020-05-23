В авиакатастрофе пассажирского самолёта в Пакистане есть выжившие

Появились новые данные по катастрофе пассажирского самолёта, который разбился в пятницу в Пакистане. Как сообщает CNN, в трагическом происшествии погибли 76 человек.

Представители «Пакистанских международных авиалиний (PIA)" сообщили на пресс-конференции в пятницу, что рейс из Лахора перевозил пв общей сложности 99 пассажиров и членов экипажа, ранее же сообщалось, что на борту было более ста человек. Сообщается, что живыми на месте катастрофы были найдены пять человек. Минздрав Пакистана даёт другую цифру – госпитализированы двое.

На земле разрушений и жертв нет, несмотря на то, что самолёт упал в очень густонаселенном районе Карачи. По уточнённым данным, Аэробус А-320 рухнул на взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Картина трагедии пока выглядит довольно непонятной. Есть информация о том, что перед посадкой пилот сообщил, что готов приземляться, но почему-то потом пошел на второй круг. От него же поступило сообщение, что у самолёта отказали двигатели, и в аэропорту начали готовиться к жесткой посадке лайнера на брюхо.

Ясность должны внести «черные ящики», но они пока не найдены. Записи на них могут прояснить, почему рейс из Лахора не смог сесть штатно.

Карачи, Елена Васильева

Карачи. Другие новости 22.05.20

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