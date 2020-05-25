При взрыве в жилом доме в Казани пострадала женщина

В столице Татарстана в жилом доме произошел хлопок бытового газа. По предварительным данным, пострадала хозяйка квартиры. Жильцов эвакуировали.

Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Волгоградской рано утром, пожару присвоен ранг №1, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Эвакуированы 52 человека, из них 10 детей», – говорится в сообщении. Жильцов временно разместили в здании школы. Комиссия оценит состояние дома, чтобы выяснить, можно ли жителям вернуться в квартиры.

В результате взрыва травмы получила женщина – хозяйка квартиры, где произошел хлопок. Прокуратура Татарстана начала проверку по факту случившегося.

Казань, Зоя Осколкова

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