В автокатастрофе под Астраханью пострадали 13 человек

В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. В результате 13 человек были госпитализированы.

ДТП произошло в 50 км от Астрахани. Микроавтобус «Газель» ехал в Володарский. У машины лопнуло колесо. В маршрутке находили 15 пассажиров и водитель.

Пострадавших с места происшествия увозили восемь бригад скорой помощи. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу № 3 имени Кирова.

В настоящее время семь человек находятся в реанимации, один – в нейрохирургии, пять – проходят обследование, сообщили в администрации губернатора региона. Трех пострадавших после осмотра опустили домой на амбулаторное наблюдение.

Астрахань, Зоя Осколкова

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