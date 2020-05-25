В Новой Зеландии произошло землетрясение

В Новой Зеландии утром в понедельник произошло землетрясение. Сообщается, что толчки были силой 5,8 баллов по шкале Рихтера.

Среди населения возникла паника, многие люди уже находились в офисах. Некоторые выбегали на улицу, другие, наоборот, прятались от угрозы под столами.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во время землетрясения давала интервью местному телеканалу в здании парламента. Толчки попали на запись, как и комментарии чиновницы о том, что началось землетрясение и интервью придется прервать.

Спасательные службы Веллингтона заявили, что каких-либо повреждений в результате землетрясения не было. Но в стране на некоторое время пришлось остановить движение поездов, чтобы понять, не повредились ли пути.

Веллингтон, Елена Васильева

Веллингтон. Другие новости 25.05.20

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