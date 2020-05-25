В Башкирии мальчика убило стеклоподъемником в машине отца

В Башкирии проводится доследственная проверка по факту смерти шестилетнего ребенка. Малыш забрался в машину отца и поднял стекло, высунув голову в окно.

Трагедия произошла 23 мая, сообщили в региональном управлении СКР. Мальчик играл с сестренкой у дома бабушки, залез в салон автомобиля отца и просунул голову в окно, в это время произошло поднятие дверного стекла и шея мальчика оказалась зажата между аркой и стеклом двери. В результате полученных травм мальчик кончался.

В настоящее время следователи опрашивают родителей и очевидцев случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уфа, Зоя Осколкова

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