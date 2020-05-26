В цыганском поселке под Самарой сгорели 11 домов

В микрорайоне Волжский под Самарой загорелись 11 частных домов. По данным регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в восемь утра. «Горят 11 частных домов, площадь пожара составляет 900 кв.м. Пожару присвоен третий номер сложности», – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Самарской области. В тушении принимают участие 47 человек и 16 единиц техники.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в администрации поселка, дома принадлежали цыганской диаспоре. Не исключено, что пожар произошел в результате воздействия человеческого фактора. «Одна из основных версий – поджог», – рассказал собеседник агентства.

Самара, Зоя Осколкова

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