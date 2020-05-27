«Деревню снесло с лица земли»: ураган обрушился на Западную Сибирь

Ураган, обрушившийся на Западную Сибирь, разрушил деревню в Кемеровской области. Жертвами непогоды стали два человека.

По информации регионального правительства, в деревне Констатиновка Мариинского района, на которую вечером во вторник пришелся основной удар стихии, разрушено 18 домов из 31. Отмечается, что оперативный штаб в администрации Мариинского района уже определил объемы работ для устранения последствий урагана. Оценочная комиссия определит урон, который нанесла стихия. «Каждой семье будет оказана помощь строительными материалами», – пообещали региональные власти.

В Константиновке также обрушилась стена и крыша строящегося здания зернохранилища. Под завалами погибли два человека, еще один пострадал и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности двум лицам). На месте инцидента работают следователи, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Местные жители пишут в соцсетях о настоящем апокалипсисе. «В деревне у всех домов крыши посрывало, заборы повалило, бетонный гараж завалило, только перекрытый бетонный склад снесло», – отметил один из пользователей в сообществе «Месторасположение ДПС – город Мариинск». Другие пользователи пишут, что Константиновку «сдуло подчистую», «снесло с лица земли», «деревьев нет вообще».

В самом Мариинске штормовой ветер снес крышу со здания районного управления ГИБДД и повалил десятки деревьев.

По информации правительства Кузбасса, всего в регионе повреждены кровли 147 домов и социальных объектов. Повалены 280 деревьев, пострадали 25 автомобилей, 11 из них – в Кемерове. Без электроснабжения оставались 4,5 тыс. абонентов. К утру электроснабжение было восстановлено.

Отметим, что от урагана также пострадали несколько районов Алтайского края и Новосибирск. В Новосибирске во время бури, по данным местных властей, травмы получили 4 человека.

Кемерово, Наталья Петрова

Кемерово. Другие новости 27.05.20

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